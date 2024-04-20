İstanbul Tabip Odası Değişim Grubu adayları tanıtıldı

İstanbul Tabip Odası'nda gerçekleştirilen basın toplantısında, Değişim Grubu'nun yönetim kurulu, onur kurulu, denetleme kurulu ve Türk Tabipleri Birliği merkez delegasyonu olmak üzere 55 kişilik listesi duyuruldu.

Toplantıda konuşan başkan adayı Dr. Ahmet Erçek, daha etkin, üyelerinin sorunlarına çözüm üretme kabiliyeti olan bir İstanbul Tabip Odası için değişim istediklerini dile getirdi.

Dr. Erçek, birkaç temel argüman üzerinden bu yola çıktıklarını belirterek, her meslekte olduğu gibi kendilerinin de bir mesleki erozyona uğradıklarını söyledi.

Fotoğraf: AA

"HEKİMLERİN ARTIK KOLEKTİF BİR MÜCADELE ETMESİ GEREK”

Hekimlerin, daha önce ortada olmayan yüzlerce sorun yaşadığını aktaran Erçek, "Hekimlerin artık kolektif bir mücadele etmesi gerektiğini ve bunun da en güçlü şekilde verileceği yerin meslek kuruluşu olduğu kabulü ile yola çıktık. Meslek odamızın, meslektaşlarımızın beklenti ve gündeminden uzak bir eylem planı ile hareket ettiğine dair bir kabulle çıktık. Odanın, dernekler, sendikalar gibi daha hür ve gerçekleri konuşabilecek bir kitle tarafından yönetilmesi gerektiğini kabul ettik." diye konuştu.

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Yönetim Kurulu adayı Dr. Nedim Uzun da Değişim Grubu'nun bir ihtiyaç üzerine ortaya çıktığını vurgulayarak, "Geçen her gün kuruluşumuzun etkisizleştiğini ve güçsüzleştiğini hem halktan hem meslektaşlarımızdan koptuğunu üzülerek görüyoruz. Bu ihtiyaca cevap olarak odamızı, meslek kuruluşumuzu daha güçlü, daha etkin ve meslektaşlarımız arasındaki dayanışmayı daha da kuvvetlendirecek devlet, millet ve vatandaşlarımıza faydalı olacak bir kurumsal kimlik olarak yeniden inşa etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Değişim Grubu, tüm hekimleri 5 Mayıs'ta yapılacak İstanbul Tabip Odası seçimlerinde kendilerine oy vermeye çağırdı.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.