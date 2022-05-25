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İstanbul sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İSKİ arıza ile İstanbul su kesintisi olan ilçeler

İstanbul'da yaşanacak planlı su kesintileri merak ediliyor. İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi yapılacağı İSKİ tarafından açıklandı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) İstanbul'da 9 ilçede su kesintisi olacağını duyurdu. Peki, İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek? Sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte 25 Mayıs İSKİ su kesintisi duyuruları...

25.05.2022 - 10:43 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul sular ne zaman, saat kaçta gelecek? 25 Mayıs İSKİ arıza ile İstanbul su kesintileri

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) planlı arızaları takip ediliyor. İSKİ tarafından İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda arıza ve bakım sebebiyle meydana gelecek su kesintileri açıklandı. İşte 25 Mayıs 2022 İSKİ arıza ile İstanbul su kesintisi yaşanacak ilçeler...

Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Yavuz Selim Mah,Mareşal Fevzi Çakmak Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Yenilemesi
Başlama Tarihi : 25.05.2022 09:27
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.5.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Atatürk Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 25.05.2022 09:37
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.5.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Bayrampaşa
Etkilenen Mahalleler : Terazidere Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 25.05.2022 09:54
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.5.2022 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Elmalı Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 25.05.2022 10:08
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.5.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beşiktaş
Etkilenen Mahalleler : Vişnezade Mah,Muradiye Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 25.05.2022 04:33
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.5.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Çamlıtepe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 25.05.2022 10:05
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.5.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Çanta Balaban Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 25.05.2022 09:07
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.5.2022 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir
Arıza Kesinti
İlçe : Şişli
Etkilenen Mahalleler : Merkez Mah,Meşrutiyet Mah,Teşvikiye Mah,Harbiye Mah,19 Mayıs Mah,Cumhuriyet Mah,Halaskargazi Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 25.05.2022 04:33
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.5.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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