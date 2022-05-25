İstanbul sular ne zaman, saat kaçta gelecek? 25 Mayıs İSKİ arıza ile İstanbul su kesintileri

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) planlı arızaları takip ediliyor. İSKİ tarafından İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda arıza ve bakım sebebiyle meydana gelecek su kesintileri açıklandı. İşte 25 Mayıs 2022 İSKİ arıza ile İstanbul su kesintisi yaşanacak ilçeler...

Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Yavuz Selim Mah,Mareşal Fevzi Çakmak Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Yenilemesi Başlama Tarihi : 25.05.2022 09:27 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.5.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Atatürk Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 25.05.2022 09:37 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.5.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Bayrampaşa Etkilenen Mahalleler : Terazidere Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 25.05.2022 09:54 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.5.2022 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : Elmalı Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 25.05.2022 10:08 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.5.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beşiktaş Etkilenen Mahalleler : Vişnezade Mah,Muradiye Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 25.05.2022 04:33 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.5.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sarıyer Etkilenen Mahalleler : Çamlıtepe Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 25.05.2022 10:05 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.5.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Silivri Etkilenen Mahalleler : Çanta Balaban Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 25.05.2022 09:07 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.5.2022 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir

Arıza Kesinti İlçe : Şişli Etkilenen Mahalleler : Merkez Mah,Meşrutiyet Mah,Teşvikiye Mah,Harbiye Mah,19 Mayıs Mah,Cumhuriyet Mah,Halaskargazi Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 25.05.2022 04:33 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.5.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.