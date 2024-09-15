İstanbul su kesintisi sorgulama ekranı 16 Eylül: İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
İSKİ İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve mahallelere ilişkin açıklamalarda bulundu. İstanbul'da su tedarik hizmeti veren İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 16 Eylül Pazartesi günü İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa Yakasında su kesintisi meydana gelecek ilçeler ve mahalleleri sorgulama imkanı sunuyor. İşte İSKİ tarafından yayınlanan güncel duyurular ile sorgulama ekranı...
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, su kesintisi yaşanacak ilçeşeri günlük olarak kendi sitesi üzerinden yayınlanıyor . İSKİ tarafından yapılan duyuru sonucunda İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak belli oldu. Peki, İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İşte 16 Eylül Pazartesi 2024 İSKİ planlı su kesintileri...
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İSTANBUL SU KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
Suların ne zaman kesileceği, hangi ilçelerde kesileceği ve bu kesintilerin ne kadar süreceğini aşağıda yer alan linke tıklayarak kolayca öğrenebilirsiniz.
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