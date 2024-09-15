İstanbul su kesintisi sorgulama ekranı 16 Eylül: İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, su kesintisi yaşanacak ilçeşeri günlük olarak kendi sitesi üzerinden yayınlanıyor . İSKİ tarafından yapılan duyuru sonucunda İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak belli oldu. Peki, İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İşte 16 Eylül Pazartesi 2024 İSKİ planlı su kesintileri...