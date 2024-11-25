İstanbul su kesintisi programı: 7 ilçede 10 saatlik su kesintisi olacak! Sular ne zaman gelecek, saat kaçta?

İstanbul’da yarın su kesintisi olacak iller duyuruldu. İstanbul'da su tedarik hizmeti veren İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 26 Kasim Salı günü İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda su kesintisi meydana gelecek ilçeler ve mahalleleri sorgulama ekranı sunuyor. İşte, İstanbul su kesintisi listesi

İSTANBUL'UN 7 İLÇESİNDE YARIN 10 SAAT SU KESİNTİSİ UYGULANACAK

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Arnavutköy, Çatalca, Esenyurt, Başakşehir, Avcılar, Küçükçekmece ve Büyükçekmece'nin bazı mahallelerine, isale hattında yapılacak çalışmadan dolayı yarın saat 22.00'den itibaren 10 saat süreyle su verilemeyecek. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, Terkos-İkitelli isale hattında iyileştirme ve bağlantı çalışmaları yapılacak.

REKLAM Çalışmalar nedeniyle yarın saat 22.00'den itibaren 10 saat süreyle su verilemeyecek mahalleler şunlar: "Arnavutköy ilçesinde; Yassıören, Yeşilbayır, Ömerli, Deliklikaya, Dursunköy ve Hadımköy mahalleleri. Çatalca ilçesinde; Nakkaş ve Kızılcıali mahalleleri. Esenyurt ilçesinde; Koza, Orhangazi, Aşık Veysel, Hastane, Ardıçlı, Fatih, Güzelyurt, İncirtepe, İnönü, Mehterçe, Merkez, Namık Kemal, Örnek, Pınar, Saadetdere, Talatpaşa, Yenikent, Akşemsettin, Üçevler, M. Akif Ersoy, Yeşilkent, Yunus Emre, Sultaniye, Süleymaniye, Selahaddin Eyyubi, Çınar, Turgut Özal ve Esenkent mahalleleri. Başakşehir ilçesinde; Bahçeşehir 2. Kısım, Bahçeşehir 1. Kısım, Şahintepe, Güvercintepe, Kayabaşı, Altınşehir, Şamlar, Organize Sanayi Bölgesi, Başakşehir, Başak ve Ziya Gökalp mahalleleri. Avcılar ilçesinde; Yeşilkent ve Tahtakale mahalleleri. Küçükçekmece ilçesinde; Yarımburgaz Mahallesi, Büyükçekmece ilçesinde; Karaağaç Mahallesi."

REKLAM İSTANBUL SU KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR? Suların ne zaman kesileceği, hangi ilçelerde kesileceği ve bu kesintilerin ne kadar süreceğini aşağıda yer alan linke tıklayarak kolayca öğrenebilirsiniz. İSKİ SU KESİNTİLERİ SORGULAMA EKRANI