İstanbul su kesintisi olan yerler: İSKİ arıza ve su kesintisi

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında meydana gelecek su kesintileri İstanbulluların gündeminde. 16 Aralık 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 16 Aralık 2021 İSKİ su kesintisi

16 ARALIK İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti İlçe : Güngören Etkilenen Mahalleler : Tozkoparan Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 16.12.2021 10:27 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.12.2021 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Kartal Etkilenen Mahalleler : Soğanlık Yeni Mah,Gümüşpınar Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi Başlama Tarihi : 16.12.2021 09:40 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.12.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Kağıthane Etkilenen Mahalleler : Talat Paşa Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 16.12.2021 09:21 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.12.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Silivri Etkilenen Mahalleler : Selimpaşa Merkez Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı Başlama Tarihi : 16.12.2021 09:12 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.12.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.