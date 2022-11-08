İstanbul su kesintisi duyuruları vatandaşların gündeminde yer alıyor. İstanbul'da yaşanacak su kesintileri İSKİ tarafından duyuruldu. İşte 8 Kasım 2022 Salı İSKİ İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve mahalleler haberimizde...

8 KASIM 2022 İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI