İstanbul su kesintisi olan ilçeler nereler? 5 Ekim 2022 İSKİ su kesintisi duyurusu ile İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İstanbul'un Avrupa ve Anadolu Yakası'nda su kesintisi yaşanacak ilçeler merak ediliyor. İSKİ arıza kesintisi duyuruları ile İstanbul'da suların saat kaçta geleceği belli oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) duyurusuna göre; Kadıköy'de 10 saat su kesintisi meydana gelecek. İşte 5 Ekim 2022 İSKİ su kesintisi duyuruları...

5 EKİM İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti İlçe : Esenyurt Etkilenen Mahalleler : Selahaddin Eyyubi Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 05.10.2022 12:54 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.10.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Fatih Etkilenen Mahalleler : Hırka-İ Şerif Mah Arıza Sebebi : İlçe Beledıyesı Tarafından Yürütülen Alt Yapı Çalışmaları Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 05.10.2022 14:19 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.10.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Kadıköy Etkilenen Mahalleler : Rasimpaşa Mah,Osmanağa Mah,Caferağa Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 05.10.2022 08:26 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.10.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Kağıthane Etkilenen Mahalleler : Nurtepe Mah,Merkez Mah,Hamidiye Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları Başlama Tarihi : 05.10.2022 11:54 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.10.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Çatalca Etkilenen Mahalleler : Ormanlı Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 05.10.2022 14:54 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.10.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.