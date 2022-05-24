İstanbul su kesintisi olan ilçeler: 6 ilçede su kesintisi! 24 Mayıs İSKİ arıza ile İstanbul su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) arıza ve bakım nedeniyle İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda arıza ve bakım nedeniyle yaşanan su kesintileri İSKİ tarafından açıklandı. İşte 24 Mayıs 2022 İSKİ arıza ile İstanbul su kesintisi yaşanacak ilçeler...

24 MAYIS İSKİ İSTANBUL SU KESİNTİSİ DUYULARI

Arıza Kesinti İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : Poyrazköy Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 24.05.2022 08:42 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.5.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beşiktaş Etkilenen Mahalleler : Muradiye Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 24.05.2022 10:14 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.5.2022 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : K.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Halkalı Merkez Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 24.05.2022 09:26 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.5.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Pendik Etkilenen Mahalleler : Ahmet Yesevi Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 24.05.2022 10:36 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.5.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Zeytinburnu Etkilenen Mahalleler : Kazlıçeşme Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 24.05.2022 09:20 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.5.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Şişli Etkilenen Mahalleler : Teşvikiye Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 24.05.2022 10:37 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.5.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.