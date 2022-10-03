İstanbul su kesintisi olan ilçeler: 3 Ekim 2022 Pazartesi İSKİ su kesintisi duyurusu ile sular ne zaman gelecek?

İstanbul'un her iki yakasında da yaşanacak su kesintileri belli oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) bugün İstanbul'un 8 ilçesinde su kesintisi olacağını duyurdu. İstanbullular evlerinde olumsuzluk yaşamamak adına İSKİ su kesintisi duyurularını kontrol ediyorlar. Peki, İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte 3 Ekim 2022 Pazartesi İSKİ su kesintisi duyuruları...

3 EKİM İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti İlçe : Adalar Etkilenen Mahalleler : Heybeliada Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 02.10.2022 19:01 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.10.2022 tarihinde saat 20:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 1Kısım Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 03.10.2022 13:07 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.10.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Fatih Etkilenen Mahalleler : Hırka-İ Şerif Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 03.10.2022 14:27 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.10.2022 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Kadıköy Etkilenen Mahalleler : Osmanağa Mah,Caferağa Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 03.10.2022 10:32 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.10.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Kadıköy Etkilenen Mahalleler : Zühtüpaşa Mah,Fenerbahçe Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 03.10.2022 13:07 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.10.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Pendik Etkilenen Mahalleler : Sanayi Mah,Şeyhli Mah,Kurtköy Mah,Ramazanoğlu Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 03.10.2022 07:52 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.10.2022 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Tuzla Etkilenen Mahalleler : Tepeören Mah,Orta Mah,Anadolu Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 500 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Başlama Tarihi : 03.10.2022 13:06 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.10.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Üsküdar Etkilenen Mahalleler : Kuzguncuk Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 03.10.2022 14:07 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.10.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Şile Etkilenen Mahalleler : Kumbaba Mah Arıza Sebebi : İlçe Beledıyesı Tarafından Yürütülen Alt Yapı Çalışmaları Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 03.10.2022 14:32 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.10.2022 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.