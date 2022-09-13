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İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler! 13 Eylül İSKİ arıza su kesintisi duyuruları

İstanbul'da su kesintisi olan yerler araştırılıyor. Bugün İstanbul'da bazı ilçelerde arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak. Evlerinde su akmayan vatandaşlar "İstanbul'da su kesintisi ne zaman sona erecek, sular kaçta gelecek?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte 13 Eylül İSKİ arıza su kesintisi duyuruları

13.09.2022 - 11:11 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul su kesintisi olan ilçeler: 13 Eylül 2022 İstanbul'da su kesintisi ne zaman sona erecek? İSKİ arıza su kesintisini duyuruları

İstanbul'da su kesintisi olan semtler ve mahalleler İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden yayınlanan duyurular ile belli oldu. İSKİ arıza kesintisi duyurusuyla İstanbul'da suların ne zaman geleceği açıklandı. Peki, İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? İstanbul su kesintisi ne zaman bitecek, sular saat kaçta gelecek? İşte 13 Eylül Salı İstanbul su kesintisi duyuruları...

13 EYLÜL İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Kamiloba Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları
Başlama Tarihi : 13.09.2022 10:27
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.9.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Bakırköy
Etkilenen Mahalleler : Kartaltepe Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 13.09.2022 11:01
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.9.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beşiktaş
Etkilenen Mahalleler : Arnavutköy Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 13.09.2022 09:15
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.9.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Caferağa Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 13.09.2022 10:33
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.9.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Tarabya Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 13.09.2022 10:38
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.9.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Valide-İ Atik Mah,Mimar Sinan Mah,Muratreis Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 13.09.2022 09:25
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.9.2022 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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