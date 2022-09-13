İstanbul su kesintisi olan ilçeler: 13 Eylül 2022 İstanbul'da su kesintisi ne zaman sona erecek? İSKİ arıza su kesintisini duyuruları

İstanbul'da su kesintisi olan semtler ve mahalleler İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden yayınlanan duyurular ile belli oldu. İSKİ arıza kesintisi duyurusuyla İstanbul'da suların ne zaman geleceği açıklandı. Peki, İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? İstanbul su kesintisi ne zaman bitecek, sular saat kaçta gelecek? İşte 13 Eylül Salı İstanbul su kesintisi duyuruları...

13 EYLÜL İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Kamiloba Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları Başlama Tarihi : 13.09.2022 10:27 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.9.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Bakırköy Etkilenen Mahalleler : Kartaltepe Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 13.09.2022 11:01 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.9.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Beşiktaş Etkilenen Mahalleler : Arnavutköy Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 13.09.2022 09:15 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.9.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Kadıköy Etkilenen Mahalleler : Caferağa Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 13.09.2022 10:33 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.9.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Sarıyer Etkilenen Mahalleler : Tarabya Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 13.09.2022 10:38 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.9.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Üsküdar Etkilenen Mahalleler : Valide-İ Atik Mah,Mimar Sinan Mah,Muratreis Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 13.09.2022 09:25 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.9.2022 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.