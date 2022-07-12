İstanbul su kesintisi nerelerde, hangi ilçelerde olacak? 12 Temmuz İSKİ arıza sorgulama ile İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul Avrupa Yakası ve Anadolu Yakası'nda meydana gelecek su kesintileri araştırılıyor. Kurban Bayramı'nın son günü yaşanırken bayramın son gününü evde geçirecek olan vatandaşlar "İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte 12 Temmuz İSKİ arıza su kesintisi duyuruları ile İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve mahalleler listesi...

12 TEMMUZ İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti İlçe : Silivri Etkilenen Mahalleler : Çanta Balaban Mah. Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 12.07.2022 10:36 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.7.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Üsküdar Etkilenen Mahalleler : Yavuztürk Mah. Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 12.07.2022 10:26 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.7.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.