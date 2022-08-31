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Haberler Gündem İstanbul su kesintisi nerelerde, hangi ilçede olacak? İSKİ duyurdu: 31 Ağustos 2022 İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İSKİ açıkladı: İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler!

İSKİ, 31 Ağustos Çarşamba günü İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakasında meydana gelecek planlı su kesintilerini paylaştı. İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler İSKİ arıza su kesintisi duyuruları ile belli oldu. Meydana gelen su kesintilerinin ardından "İstanbul su kesintisi nerelerde, hangi ilçede?" sorusu gündeme geldi. İşte 31 Ağustos 2022 İSKİ arıza su kesintisi duyuruları...

31.08.2022 - 17:48 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul su kesintisi nerelerde, hangi ilçede olacak? İSKİ duyurdu: 31 Ağustos 2022 İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul'da su kesintisi yaşanacak olan ilçeler ve mahalleler İstanbul'da ikamet eden vatandaşların gündeminde yer alıyor. İstanbul su kesintisi duyuruları İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Peki, İstanbul'da su kesintisi olacak semtler nereler? İSKİ su kesintisi ne zaman sona erecek? İşte 31 Ağustos 2022 İSKİ su kesintisi duyuruları...

31 AĞUSTOS İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : İslambey Mah,Yavuz Selim Mah,Nenehatun Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi : 31.08.2022 14:53
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.8.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Fatih Mah,Atatürk Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 31.08.2022 10:05
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.8.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 2Kısım Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 31.08.2022 15:52
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.8.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Yeni Mahalle
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 31.08.2022 16:09
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.8.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Maltepe
Etkilenen Mahalleler : Esenkent Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları
Başlama Tarihi : 31.08.2022 15:08
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.8.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Maden Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 31.08.2022 16:27
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.8.2022 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Akören Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi : 31.08.2022 10:41
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.8.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Selimpaşa Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları
Başlama Tarihi : 31.08.2022 14:07
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.8.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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