İstanbul su kesintisi nerelerde, hangi ilçede olacak? İSKİ duyurdu: 31 Ağustos 2022 İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul'da su kesintisi yaşanacak olan ilçeler ve mahalleler İstanbul'da ikamet eden vatandaşların gündeminde yer alıyor. İstanbul su kesintisi duyuruları İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Peki, İstanbul'da su kesintisi olacak semtler nereler? İSKİ su kesintisi ne zaman sona erecek? İşte 31 Ağustos 2022 İSKİ su kesintisi duyuruları...

31 AĞUSTOS İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : İslambey Mah,Yavuz Selim Mah,Nenehatun Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı Başlama Tarihi : 31.08.2022 14:53 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.8.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Fatih Mah,Atatürk Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 31.08.2022 10:05 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.8.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 2Kısım Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 31.08.2022 15:52 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.8.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : Yeni Mahalle Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 31.08.2022 16:09 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.8.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Maltepe Etkilenen Mahalleler : Esenkent Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları Başlama Tarihi : 31.08.2022 15:08 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.8.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sarıyer Etkilenen Mahalleler : Maden Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 31.08.2022 16:27 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.8.2022 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Silivri Etkilenen Mahalleler : Akören Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Basınç Düşüklüğü Başlama Tarihi : 31.08.2022 10:41 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.8.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Silivri Etkilenen Mahalleler : Selimpaşa Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları Başlama Tarihi : 31.08.2022 14:07 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.8.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.