İstanbul su kesintisi ne zaman bitecek, sular saat kaçta gelecek? 24 Ağustos İSKİ arıza ile İSKİ su kesintisi olan ilçeler nereler?

İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle yaşanacak su kesintileri İSKİ tarafından açıklandı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Avrupa ve Anadolu Yakası'nda su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? İstanbul su kesintisi ne zaman bitecek, sular saat kaçta gelecek? İşte 24 Ağustos 2022 İSKİ su kesintisi duyuruları...

24 AĞUSTOS İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Atatürk Mah Arıza Sebebi : Dığer Kamu Kuruluşları Tarafından Yürütülen Alt Yapı Çalışmaları Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 24.08.2022 09:14 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.8.2022 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Bahçelievler Etkilenen Mahalleler : Zafer Mah,Yenibosna Merkez Mah,Şirinevler Mah,Çobançeşme Mah,Kocasinan Merkez Mah,Hürriyet Mah,Siyavuşpaşa Mah,Soğanlı Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 1600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Başlama Tarihi : 23.08.2022 21:52 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.8.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Bakırköy Etkilenen Mahalleler : Yeşilköy Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 24.08.2022 08:16 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.8.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Bağcılar Etkilenen Mahalleler : Kazım Karabekir Mah,Barbaros Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 1600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Başlama Tarihi : 23.08.2022 21:52 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.8.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Esenyurt Etkilenen Mahalleler : Çınar Mah,Örnek Mah,Selahaddin Eyyubi Mah,Bağlarçeşme Mah,Pınar Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 500 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Başlama Tarihi : 24.08.2022 10:29 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.8.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Topçular Mah,Düğmeciler Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 24.08.2022 09:04 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.8.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Silivri Etkilenen Mahalleler : Yeni Mah,Mimar Sinan Mah,Alipaşa Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 24.08.2022 03:01 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.8.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Üsküdar Etkilenen Mahalleler : Bulgurlu Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 24.08.2022 10:41 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.8.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.