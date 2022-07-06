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Haberler Gündem İstanbul su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek? 6 Temmuz İSKİ arıza su kesintileri sorgulama: İstanbul su kesintisi hangi ilçelerde olacak?

İstanbul sular ne zaman gelecek? İSKİ açıkladı! 6 Temmuz İSKİ arıza ile İstanbul su kesintisi olan ilçeler

İSKİ İstanbul su kesintisi duyuruları vatandaşların gündeminde yer alıyor. İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi olduğu ve suların ne zaman geleceği İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklandı. İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle yaşanacak su kesintilerini İSKİ duyurdu. İşte 6 Temmuz İSKİ su kesintisi duyuruları...

06.07.2022 - 12:17 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek? 6 Temmuz İSKİ arıza su kesintileri sorgulama: İstanbul su kesintisi hangi ilçelerde olacak?

İstanbul'da meydana gelecek su kesintileri merak ediliyor. İstanbul'da yaşayan ve evlerinde su kesintisi yaşayan vatandaşlarımız "İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte 6 Temmuz İSKİ arıza su kesintisi duyuruları ile İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve mahalleler listesi...

6 TEMMUZ İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti
İlçe : Bağcılar
Etkilenen Mahalleler : 15 Temmuz Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 06.07.2022 10:30
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.7.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sultangazi
Etkilenen Mahalleler : Eski Habipler Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 06.07.2022 11:47
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.7.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Büyük Çavuşlu Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 06.07.2022 10:28
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.7.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Kirazlıtepe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 06.07.2022 08:53
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.7.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Ünalan Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 06.07.2022 11:17
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.7.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Şile
Etkilenen Mahalleler : Avcıkoru Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Deplase Çalışması
Başlama Tarihi : 06.07.2022 11:51
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.7.2022 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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