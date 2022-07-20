İstanbul su kesintisi ne zaman bitecek? 20 Temmuz Çarşamba İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler: İSKİ arıza su kesintisi sorgulama

İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler ve suların ne zaman geleceği İSKİ tarafından açıklandı. İSKİ su kesintisi duyurularına göre 10 ilçede su kesintisi yaşanacak. Peki İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi yaşanacak ilçeler nereler? İşte 20 Temmuz 2022 İSKİ arıza su kesintisi duyuruları...

20 TEMMUZ İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Deliklikaya Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Şebeke Hattı Yenilemesi Başlama Tarihi : 20.07.2022 09:15 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.7.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beylikdüzü Etkilenen Mahalleler : Cumhuriyet Mah,Büyükşehir Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 20.07.2022 10:47 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.7.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beyoğlu Etkilenen Mahalleler : Kulaksız Mah,Kadımehmet Efendi Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 20.07.2022 12:00 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.7.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beşiktaş Etkilenen Mahalleler : Gayrettepe Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 20.07.2022 11:14 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.7.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Esenyurt Etkilenen Mahalleler : Mehterçeşme Mah,Yeşilkent Mah,Güzelyurt Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Basınç Düşüklüğü Başlama Tarihi : 20.07.2022 09:49 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.7.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Mithatpaşa Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 20.07.2022 11:43 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.7.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Güngören Etkilenen Mahalleler : Tozkoparan Mah,Abdurrahman Nafiz Gürman Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 500 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Başlama Tarihi : 20.07.2022 09:57 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.7.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Güngören Etkilenen Mahalleler : Mehmet Nesih Özmen Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 20.07.2022 11:04 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.7.2022 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Kadıköy Etkilenen Mahalleler : Kozyatağı Mah,Bostancı Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 20.07.2022 10:59 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.7.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Pendik Etkilenen Mahalleler : Çamlık Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 20.07.2022 11:00 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.7.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Çatalca Etkilenen Mahalleler : Subaşı Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Şebeke Hattı Yenilemesi Başlama Tarihi : 20.07.2022 10:12 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.7.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.