İstanbul su kesintisi duyuruları vatandaşların gündeminde. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) arıza ve bakım nedeniyle İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İSKİ arıza duyurularına göre bugün İstanbul'da 2 ilçede su kesintisi meydana gelecek. Peki, Bugün İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte 20 Mayıs İSKİ su kesintisi duyuruları...

20 MAYIS İSKİ İSTANBUL SU KESİNTİSİ DUYULARI