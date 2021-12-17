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İstanbul su kesintisi 17 Aralık 2021: Bugün İSKİ arıza ve su kesintisi olacak ilçeler

İstanbul su kesintisi olan yerler merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) bugün arıza veya bakım nedeniyle su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İşte 17 Aralık 2021 İSKİ son dakika su kesintisi duyuruları

17.12.2021 - 12:55 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul su kesintisi: İSKİ arıza ve su kesintisi olacak ilçeler

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında meydana gelecek su kesintileri İstanbulluların gündeminde. 17 Aralık 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 17 Aralık 2021 İSKİ su kesintisi

17 ARALIK İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Boyalık Mah,Tayakadın Mah,Baklalı Mah,Balaban Mah
Arıza Sebebi : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 17.12.2021 11:59
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.12.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Avcılar
Etkilenen Mahalleler : Tahtakale Mah,Merkez Mah,Cihangir Mah
Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi
Açıklama : Şahintepesi Terfi Merkezi Enerji Kesintisi Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi : 17.12.2021 11:35
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.12.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Bakırköy
Etkilenen Mahalleler : Yenimahalle,Zeytinlik Mah,Cevizlik Mah,Sakızağacı Mah
Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 17.12.2021 03:54
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.12.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Şahintepe Mah,Güvercintepe Mah
Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi
Açıklama : Şahintepesi Terfi Merkezi Enerji Kesintisi Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi : 17.12.2021 11:35
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.12.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Esenyurt
Etkilenen Mahalleler : Yenikent Mah,Yeşilkent Mah,Turgut Özal Mah,Süleymaniye Mah,Talatpaşa Mah,Yunus Emre Mah,İncirtepe Mah,İnönü Mah,Üçevler Mah,Çınar Mah,Örnek Mah,Sultaniye Mah,Fatih Mah,Güzelyurt Mah,Aşık Veysel Mah,Akşemseddin Mah,Ardıçlı Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah,Saadetdere Mah,Selahaddin Eyyubi Mah,Pınar Mah,Mehter Ceşme Mah,Namık Kemal Mah
Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi
Açıklama : Şahintepesi Terfi Merkezi Enerji Kesintisi Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi : 17.12.2021 11:35
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.12.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Yarımburgaz Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi : 17.12.2021 10:08
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.12.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Merdivenköy Mah,Kozyatağı Mah,Suadiye Mah,Sahrayı Cedit Mah,Göztepe Mah,Bostancı Mah,19 Mayıs Mah,Erenköy Mah,Caddebostan Mah
Arıza Sebebi : 600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : Kozyatağı Depo Çıkışında 600Mm Lik İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 17.12.2021 10:53
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.12.2021 tarihinde saat 23:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Kartal
Etkilenen Mahalleler : Çarşı Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi : 17.12.2021 11:32
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.12.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Maltepe
Etkilenen Mahalleler : Feyzullah Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Deplase Çalışması
Başlama Tarihi : 17.12.2021 10:26
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.12.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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