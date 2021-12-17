İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında meydana gelecek su kesintileri İstanbulluların gündeminde. 17 Aralık 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 17 Aralık 2021 İSKİ su kesintisi

17 ARALIK İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Boyalık Mah,Tayakadın Mah,Baklalı Mah,Balaban Mah Arıza Sebebi : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 17.12.2021 11:59 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.12.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Avcılar Etkilenen Mahalleler : Tahtakale Mah,Merkez Mah,Cihangir Mah Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi Açıklama : Şahintepesi Terfi Merkezi Enerji Kesintisi Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır. Başlama Tarihi : 17.12.2021 11:35 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.12.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Bakırköy Etkilenen Mahalleler : Yenimahalle,Zeytinlik Mah,Cevizlik Mah,Sakızağacı Mah Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 17.12.2021 03:54 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.12.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : Şahintepe Mah,Güvercintepe Mah Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi Açıklama : Şahintepesi Terfi Merkezi Enerji Kesintisi Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır. Başlama Tarihi : 17.12.2021 11:35 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.12.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Esenyurt Etkilenen Mahalleler : Yenikent Mah,Yeşilkent Mah,Turgut Özal Mah,Süleymaniye Mah,Talatpaşa Mah,Yunus Emre Mah,İncirtepe Mah,İnönü Mah,Üçevler Mah,Çınar Mah,Örnek Mah,Sultaniye Mah,Fatih Mah,Güzelyurt Mah,Aşık Veysel Mah,Akşemseddin Mah,Ardıçlı Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah,Saadetdere Mah,Selahaddin Eyyubi Mah,Pınar Mah,Mehter Ceşme Mah,Namık Kemal Mah Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi Açıklama : Şahintepesi Terfi Merkezi Enerji Kesintisi Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır. Başlama Tarihi : 17.12.2021 11:35 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.12.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : K.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Yarımburgaz Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı Başlama Tarihi : 17.12.2021 10:08 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.12.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Kadıköy Etkilenen Mahalleler : Merdivenköy Mah,Kozyatağı Mah,Suadiye Mah,Sahrayı Cedit Mah,Göztepe Mah,Bostancı Mah,19 Mayıs Mah,Erenköy Mah,Caddebostan Mah Arıza Sebebi : 600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Açıklama : Kozyatağı Depo Çıkışında 600Mm Lik İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 17.12.2021 10:53 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.12.2021 tarihinde saat 23:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Kartal Etkilenen Mahalleler : Çarşı Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi Başlama Tarihi : 17.12.2021 11:32 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.12.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Maltepe Etkilenen Mahalleler : Feyzullah Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Deplase Çalışması Başlama Tarihi : 17.12.2021 10:26 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.12.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.