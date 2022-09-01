İstanbul su kesintisi hangi ilçelerde ve nerelerde? İSKİ açıkladı: 1 Eylül İSKİ arıza sorgula ile İstanbul'da su kesintisi ne zaman sona erecek?

İstanbul Avrupa ve Anadolu Yakası'nda yaşanacak su kesintileri İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklandı. İstanbullular ise "İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek?" sorusuna yanıt arıyorlar. Peki, İstanbul su kesintisi hangi ilçelerde ve nerelerde? İşte 1 Eylül 2022 İSKİ su kesintisi duyuruları...

1 EYLÜL İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Taşoluk Mah,Mustafa Kemal Paşa Mah,Karlıbayır Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Şebeke Hattı Deplase Çalışması Başlama Tarihi : 01.09.2022 13:14 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.9.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Fatih Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Basınç Düşüklüğü Başlama Tarihi : 01.09.2022 14:21 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.9.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Silivri Etkilenen Mahalleler : Mimar Sinan Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları Başlama Tarihi : 01.09.2022 12:05 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.9.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Tuzla Etkilenen Mahalleler : Aydınlı Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 01.09.2022 10:17 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.9.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Zeytinburnu Etkilenen Mahalleler : Maltepe Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 01.09.2022 11:39 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.9.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Çekmeköy Etkilenen Mahalleler : Çamlık Mah,Mehmet Akif Mah,Hamidiye Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Şebeke Hattı Vana Arızası Başlama Tarihi : 01.09.2022 10:00 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.9.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Şişli Etkilenen Mahalleler : Fulya Mah,19 Mayıs Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 01.09.2022 12:39 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.9.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.