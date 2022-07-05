İstanbul su kesintisi hangi ilçelerde olacak, sular ne zaman gelecek? 5 Temmuz İSKİ arıza su kesinti sorgulama

İstanbul Avrupa ve Anadolu Yakası'nda arıza ve bakım nedeniyle meydana gelecek su kesintisi duyuruları araştırılıyor. İstanbul'da ikamet eden vatandaşlarımız ilçelerinde yaşanan su kesintisinin ne zaman sona ereceğini ve suların ne zaman geleceğini merak ediyor. İşte İSKİ arıza su kesintisi duyuruları ile İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve suların geleceği saat hakkında merak edilenler...

5 TEMMUZ İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti İlçe : Ataşehir Etkilenen Mahalleler : Barbaros Mah Arıza Sebebi : 250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 05.07.2022 09:28 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.7.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Esenler Etkilenen Mahalleler : Oruçreis Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 05.07.2022 11:29 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.7.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sancaktepe Etkilenen Mahalleler : Yenidoğan Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi Başlama Tarihi : 05.07.2022 10:02 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.7.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Silivri Etkilenen Mahalleler : Büyük Çavuşlu Mah Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü Başlama Tarihi : 05.07.2022 10:16 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.7.2022 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Silivri Etkilenen Mahalleler : Yeni Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 05.07.2022 11:13 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.7.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Üsküdar Etkilenen Mahalleler : Çengelköy Mah,Kirazlıtepe Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 05.07.2022 10:41 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.7.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.