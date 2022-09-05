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Haberler Gündem İstanbul su kesintisi 5 Eylül 2022: İSKİ açıkladı: İSKİ su kesintisi sorgula ile İstanbul'da su kesintisi olan semtler nereler, arıza ne zaman sona erecek?

İSKİ arıza duyuruları: 5 Eylül İstanbul su kesintisi olan ilçeler

İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından günlük olarak internet sitesi üzerinden paylaşılıyor. İSKİ, 5 Eylül Pazartesi günü İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakasında meydana gelecek planlı su kesintilerini duyurdu. İşte 5 Eylül 2022 İSKİ arıza su kesintisi duyuruları...

05.09.2022 - 17:45 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul su kesintisi 5 Eylül 2022: İSKİ açıkladı: İSKİ su kesintisi sorgula ile İstanbul'da su kesintisi olan semtler nereler, arıza ne zaman sona erecek?

İstanbul'da su kesintisi yaşanacak olan ilçeler ve mahalleler İstanbulluların gündeminde yer alıyor. Vatandaşlar "İstanbul'da su kesintisi olan yerler nereler?" sorusuna yanıt ararken açıklama İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapıldı. İşte 5 Eylül 2022 Pazrtesi İSKİ su kesintisi duyuruları...

5 EYLÜL İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti
İlçe : Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler : Müeyyetzade Mah,Şahkulu Mah,Emekyemez Mah,Arap Cami Mah,Bereketzade Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 05.09.2022 15:14
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.9.2022 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Çatalca
Etkilenen Mahalleler : Ferhatpaşa Mah
Arıza Sebebi : İbb Tarafından Yürütülen Alt Yapı Çalışmaları Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 05.09.2022 10:53
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.9.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Şile
Etkilenen Mahalleler : Çavuş Mah
Arıza Sebebi : İbb Tarafından Yürütülen Alt Yapı Çalışmaları Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 05.09.2022 17:01
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.9.2022 tarihinde saat 19:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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