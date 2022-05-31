İstanbul su kesintisi 31 Mayıs 2022 Salı: İSKİ arıza ve su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleleri açıkladı! İstanbul'daki barajların doluluk oranı!

İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda oturup su kesintisi yaşayanlar gözünü İSKİ'den yapılacak açıklamaya çevirdi. 31 Mayıs Salı günü hangi ilçe ve mahallelerde suların kesileceği İSKİ duyurusuyla netleşmiş oldu. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde sular kesilecek? İşte, 31 Mayıs Salı İSKİ İstanbul su kesintisi ve arıza duyuruları...

Arıza Kesinti İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Güzeltepe Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 31.05.2022 05:53 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.5.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Fatih Etkilenen Mahalleler : Koca Mustafapaşa Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Dezenfekte Edilmesi Başlama Tarihi : 31.05.2022 09:45 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.5.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Fatih Etkilenen Mahalleler : Ali Kuşçu Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Dezenfekte Edilmesi Başlama Tarihi : 31.05.2022 09:47 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.5.2022 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Kartal Etkilenen Mahalleler : Kordonboyu Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 31.05.2022 09:41 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.5.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Tuzla Etkilenen Mahalleler : Evliya Çelebi Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 31.05.2022 09:50 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.5.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Zeytinburnu Etkilenen Mahalleler : Telsiz Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 31.05.2022 09:42 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.5.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

31 Mayıs 2022 tarihi itibariyle İstanbul'da içme suyu kaynaklarının doluluk oranı % 79.71 oldu.

İSKİ yaptığı açıklamada, "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." ifadelerine yer verdi.