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Haberler Gündem İstanbul su kesintisi 31 Mayıs 2022 Salı: İSKİ arıza ve su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleleri açıkladı! İstanbul'daki barajların doluluk oranı!

İstanbul su kesintisi 31 Mayıs 2022: İSKİ arıza ve su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleleri açıkladı!

Su kesintisi yaşayan İstanbullular suların ne zaman geleceğini merak edip araştırmaya başladı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleleri günlük olarak duyururken İstanbul'da yaşayanlar sularım ne zaman gelecek sorusunun yanıtını aramaya başladı. İşte 31 Mayıs Salı günü su kesintisi duyuruları...

31.05.2022 - 11:16 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul su kesintisi 31 Mayıs 2022 Salı: İSKİ arıza ve su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleleri açıkladı! İstanbul'daki barajların doluluk oranı!

İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda oturup su kesintisi yaşayanlar gözünü İSKİ'den yapılacak açıklamaya çevirdi. 31 Mayıs Salı günü hangi ilçe ve mahallelerde suların kesileceği İSKİ duyurusuyla netleşmiş oldu. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde sular kesilecek? İşte, 31 Mayıs Salı İSKİ İstanbul su kesintisi ve arıza duyuruları...

Arıza Kesinti
İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Güzeltepe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 31.05.2022 05:53
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.5.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : Koca Mustafapaşa Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Dezenfekte Edilmesi
Başlama Tarihi : 31.05.2022 09:45
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.5.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : Ali Kuşçu Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Dezenfekte Edilmesi
Başlama Tarihi : 31.05.2022 09:47
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.5.2022 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Kartal
Etkilenen Mahalleler : Kordonboyu Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 31.05.2022 09:41
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.5.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Tuzla
Etkilenen Mahalleler : Evliya Çelebi Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 31.05.2022 09:50
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.5.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Zeytinburnu
Etkilenen Mahalleler : Telsiz Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 31.05.2022 09:42
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.5.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

31 Mayıs 2022 tarihi itibariyle İstanbul'da içme suyu kaynaklarının doluluk oranı % 79.71 oldu.

İSKİ yaptığı açıklamada, "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." ifadelerine yer verdi.

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