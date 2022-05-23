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Haberler Gündem İstanbul su kesintisi 23 Mayıs: İSKİ duyurdu: İSKİ arıza ile İstanbul su kesintisi olan ilçeler nereler, sular ne zaman gelecek?

İstanbul su kesintisi ne kadar sürecek? 23 Mayıs İSKİ arıza ile su kesintisi olan ilçeler

İSKİ arıza ile İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve mahalleler belli oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) arıza ve bakım sebebiyle İstanbul'da su kesintisi yaşanacak yerler açıklandı. İstanbullular İSKİ İstanbul su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek? Sorusuna yanıt arıyorlar. İşte İSKİ arıza ile İstanbul su kesintisi olan ilçeler

23.05.2022 - 09:44 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul su kesintisi 23 Mayıs: İSKİ duyurdu: İSKİ arıza ile İstanbul su kesintisi olan ilçeler nereler, sular ne zaman gelecek?

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar İstanbul su kesintisi duyurularını araştırıyorlar. İstanbul su kesintisi olan ilçeler İSKİ arıza duyuruları ile belli oluyor. İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda arıza ve bakım nedeniyle yaşanan su kesintileri İSKİ tarafından açıklandı. İşte İSKİ arıza ile İstanbul su kesintisi yaşanacak ilçeler...

23 MAYIS 2022 İSKİ İSTANBUL SU KESİNTİSİ

Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Nenehatun Mah,Mustafa Kemal Paşa Mah,Arnavutköy Merkez Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 23.05.2022 08:50
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.5.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Cumhuriyet Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 23.05.2022 08:23
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.5.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : Zeyrek Mah,Yavuz Sultan Selim Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Dezenfekte Edilmesi
Başlama Tarihi : 23.05.2022 08:40
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.5.2022 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Güngören
Etkilenen Mahalleler : Merkez Mah
Arıza Sebebi : 250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 23.05.2022 02:47
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.5.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Osmanağa Mah,Caferağa Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 23.05.2022 06:50
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.5.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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