İSTANBULLULAR DİKKAT! İSKİ su kesintileri

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İstanbul su kesintileri: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler

Hafta sonu tatilinde su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İstanbul su kesintisi duyurularını araştırıyor. Hızla yüklesen hava sıcaklıkları İstanbul su kesintisi duyuruları merak ediliyor. İSKİ, 7 Ağustos Cumartesi günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler neler? sorusunun yanıtını paylaştı. İşte İstanbul planlı su kesintisi duyuruları

07.08.2021 - 09:47 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul su kesintileri: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. Hava sıcaklıklarının hızla yükselmesiyle İstanbul barajlarının doluluk oranları düşmeye başladı. 7 Ağustos 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 7 Ağustos 2021 İSKİ su kesintisi

7 AĞUSTOS İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Yassıören Mah
Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi : 04.08.2021 15:35
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.8.2021 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Çatalca
Etkilenen Mahalleler : Nakkaş Mah
Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi : 04.08.2021 15:35
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.8.2021 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLARI - 7 AĞUSTOS

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