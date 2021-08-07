İSTANBULLULAR DİKKAT! İSKİ su kesintileri

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. Hava sıcaklıklarının hızla yükselmesiyle İstanbul barajlarının doluluk oranları düşmeye başladı. 7 Ağustos 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 7 Ağustos 2021 İSKİ su kesintisi

7 AĞUSTOS İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Yassıören Mah Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü Başlama Tarihi : 04.08.2021 15:35 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.8.2021 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Çatalca Etkilenen Mahalleler : Nakkaş Mah Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü Başlama Tarihi : 04.08.2021 15:35 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.8.2021 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLARI - 7 AĞUSTOS