İSKİ tarafından yapılan duyuru sonrasında 21 Eylül Pazar günü İstanbul'da hangi ilçe ve mahallelerde su kesintisi yaşanacak belli oldu. İSKİ arıza duyuruları ve kesintileri anlık olarak kendi sitesi üzerinden paylaşılıyor. Peki, "İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?" İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler...