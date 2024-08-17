İSKİ tarafından yapılan duyuru sonrasında 17 Ağustos Cumartesi günü İstanbul'da hangi ilçe ve mahallelerde su kesintisi yaşanacak belli oldu. İSKİ arıza duyuruları ve kesintileri anlık olarak kendi sitesi üzerinden paylaşılıyor. Peki, "İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?" İşte 17 Ağustos 2024 İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler...