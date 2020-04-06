İstanbul sokaklarında koronavirüs sakinliği

06 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Koronavirüs önlemleri kapsamında vatandaşların sokağa çıkmaması için yapılan çağrılar doğrultusunda haftanın ilk gününde park ve sahiller başta olmak üzere vatandaşların gezmeyi tercih ettiği mekanlar sessiz kaldı.Tarihi Yarımada, Beşiktaş ve Taksim'de vatandaşların genel olarak çağrıya uyarak evlerinde kaldığı görüldü.
Yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerlerinden olan yarımadadaki tarihi ve turistik mekanlarda, uyarıları dikkate alan ve tedbirlere uyan vatandaşların dışarı çıkmaması nedeniyle sakin günler yaşanmaya devam ediyor.Eminönü Meydanı ve sahili, Sarayburnu sahili, Topkapı Sarayı girişi önü, Kapalıçarşı çevresi, Saraçhane Parkının sakin olduğu görülürken, Yeni Cami civarı, Ayasofya önü, Sultanahmet Meydanı, Beyazıt Meydanı, Taksim, İstiklal Caddesi de sakin günler yaşıyor.
Öte yandan Esenler Dörtyol Meydan da genel olarak sakin görülürken, buradaki banka önünde vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uyarak kuyruk oluşturduğu gözlendi.Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Galata Köprüsü'nde balık tutan kimse görülmezken, Aksaray Metro İstasyonu çevresinin de alınan tedbirler kapsamında genel olarak sakin olduğu ve metro istasyonu çevresinde bazı vatandaşların eldiven ve maske kullanmadığı gözlendi.
Tramvay, metrobüs ve otobüs duraklarında da yoğunluk görülmezken, toplu taşıma araçlarını kullananların azaldığı ve trafik yoğunluğunun yaşanmadığı görüldü.Beşiktaş, Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ile Galata Kulesi ve çevresi de vatandaşların "evde kal" çağrılarına uyarak dışarı çıkmaması nedeniyle sessiz günler geçiriyor.
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