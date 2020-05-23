İstanbul sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sessizliğe büründü

Sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte İstanbul'da ana arterler başta olmak üzere cadde ve sokaklar boş kaldı.

Kısıtlamanın başlamasına dakikalar kala evlerine dönmek isteyen vatandaşlar kısa süreliğine trafikte yoğunluk oluşturdu. Saat 00.00'dan sonra yoğunluk azaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin verilerine göre trafik yoğunluğu saat 00.55 itibarıyla yüzde 2 oldu.