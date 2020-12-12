İstanbul, sokağa çıkma kısıtlamasında sakin bir gün geçiriyor

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda dün saat 21.00'de başlayıp pazartesi günü saat 05.00'e kadar devam edecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kent, cumartesi gününe sakin başladı.
Vatandaşlar kısıtlamaya genel olarak uyarken, sokak ve caddelerde genelge doğrultusunda dışarı çıkmalarına izin verilen az sayıda kişinin olduğu gözlendi.
Saat 10.00-17.00 saatleri arasında izin verilen iş yerlerinde mesai devam ederken, vatandaşların mağdur olmamaları için market, fırın, kasap, manav, kuruyemiş ve paket servis hizmeti veren lokantalar çalışmalarını sürdürdü.
Cadde ve sokakların sakin olduğu gözlenirken vatandaşların ekmek almak ve markete gitmek için dışarı çıktığı görüldü.
Her zaman yoğunluğun yaşandığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile D-100 karayolunda az sayıda araç görülürken, kent genelinde trafik sakin seyretti.
Taksim, Beşiktaş ve Şişli'de ana arterlerde polis ekipleri trafiği kontrol ederken, belirli noktalarda denetim yaptı. Ekipler, durdurulan araçlardaki vatandaşların izin belgelerini kontrol etti. Ekipler ayrıca motorlu kuryelerin de izin belgelerine bakarak görevli olup olmadıklarını inceledi.
Kentteki toplu taşıma araçları ile otobüs, metrobüs ve metro durakları da sakin olurken, çok az sayıda kişinin duraklarda beklediği görüldü.
- Meydan ve sahillerde sessizlik
Kısıtlama nedeniyle İstanbul'un meydanları ve sahil kesimi de sessizliğe büründü.
Avcılar'ın işlek caddeleri ve sahil kesimi boş olurken, polis ekipleri Beylikdüzü'nde belirlenen noktalarda denetim yaptı.
Kadıköy Altıyol meydan ve Üsküdar'ın sahil kesimi sakin olurken, Üsküdar belediyesi görevlileri sahildeki güvercinlere yem verdi.
- Tarihi Yarımada'da turistler vardı
Kentin tarihi ve turistik mekanları da sakinliğini korudu. Tarihi Yarımada'da bazı turist grupları rehber eşliğinde gezerken, Yenikapı'dan Eminönü'ne kadar olan sahil kesiminde de bazı turistlerin yürüyüş yaptığı görüldü.
Eminönü Meydanı'nda da az sayıda turist, açık olan dükkanlardan alışveriş yapıyor.
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