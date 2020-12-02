İSTANBUL - Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası hareketlilik

Koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında alınan yeni kararlar doğrultusunda, Türkiye genelinde hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı.Bu kapsamda, dün akşam başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının saat 05.00'te sona ermesinin ardından, İstanbul'da vatandaşlar işe gitmek için yola çıktı.Toplu taşıma ve özel araçlar, D-100 kara yolu ile TEM Otoyolu'nda hareketlilik oluşturdu.

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