AA

İstanbul-Sofya tren seferlerine koronavirüs nedeniyle ara verildi



İstanbul-Sofya Ekspresi seferlerine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle geçici olarak ara verildi.

TCDD Taşımacılık AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Kovid-19'a karşı çeşitli tedbirler almaya devam eden şirket, İstanbul-Sofya Ekspresi seferlerine bugün itibarıyla geçici olarak ara verdi.

Yüksek hızlı ve konvansiyonel trenler ile Marmaray ve Başkentray da dahil olmak üzere tüm tren setleri, günlük seferleri sonunda dezenfekte ediliyor. Yüksek hızlı trenlerde günlük 23 bin, konvansiyonel trenlerde 45 bin, Marmaray'da 430 bin, Başkentray'da ise 39 bin yolcu taşınıyor.

Bu arada, yeni tip koronavirüse karşı kurumsal tedbirlerin yanı sıra, yolcular ve şirket personeli de Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan afiş ve videolarla bilgilendiriliyor.

Türkiye ile İran arasında demir yolu yolcu taşımacılığını sağlayan Ankara-Tahran hattında işletilen Transasya Ekspresi ile Van-Tahran tren seferleri de Kovid-19 nedeniyle geçici olarak durdurulmuştu.