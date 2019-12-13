DHA

İstanbul'da Şişli Gülbağ Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın çatısında çökme meydana geldi.

Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Büyük panik yaşayan vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi.

Apartmandan moloz parçaları düştüğü ve bazı araçlarda hasara sebep olduğu görüldü.

Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken yaralanan bir vatandaş ambulansla hastaneye kaldırıldı.