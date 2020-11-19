"İstanbul Sinema Okulu" başvuruları başladı

İstanbul'daki üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen program 5 Aralık'ta başlıyor.
Programda senaryo, yönetmenlik, görüntü ve kurgu derslerinin yanı sıra film okumaları yer alacak.
Hem teorik hem pratik yaklaşık 100 saatlik eğitimin sonunda tamamen katılımcıların ürünü bir kısa film çekilecek.
Etkinliğin detaylarını AA muhabirine anlatan Abdülhamit Güler, İstanbul Sinema Okulu'nun pratik yönünün ağırlıkta olacağını vurguladı.
Güler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı temizlik şartlarına ve mesafe kurallarına uygun şekilde uygulanacak programın sinemacı adayları için dolu dolu geçeceğini ifade etti.
- "Katılımcılar set ortamının her aşamasında yer alacak"
Programı tamamlayanların sinemanın hangi alanında yer alacağına dair net bir fikre sahip olacağını aktaran Güler, şunları kaydetti:
"Sinema, güncel kitle iletişim araçları arasında en çok rağbet göreni ve gelecek vaat edeni. Dijital ortamların etkisiyle yaşanan dönüşümü de bu bağlamda göz önünde bulunduruyoruz. Sürekli güncellenen bir müfredatımız söz konusu. Sinematografiden senaryoya kadar çok boyutlu bir yaklaşım ve üretim sisteminin temellerini atacağız. Katılımdaki yaş sınırlaması da zamanın ruhunu diri tutabilmemiz açısından önemli. Katılımcılar A'dan Z'ye bir film çekiminin ve set ortamının her aşamasında yer alacak."
Senaryo yazımı, kamera kullanımı, ışık ve ses kullanımı, kurgu uygulaması ve yapım aşamaları gibi bir filmin her unsurunun ele alınacağı program 18-27 yaş arası hanımlara yönelik olacak ve 10 hafta sürecek.
İHH'nın Fatih'teki genel merkezinde düzenlenecek program için kontenjan sınırlı sayıda tutulacak.
"istanbulgencihh@gmail.com" adresine özgeçmiş ile başvuran adaylar, süreç için yönlendirilecek.
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