Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Atlas Sineması'nda kurulan İstanbul Sinema Müzesi'nde restorasyon çalışmalarında sonla yaklaşıldı.

Türk sinemasının 106 yıllık tarihin sergileneceği müzede filmlere ait dökümanlar, araç - gereç, kostümler, balmumu heykeller ve diğer unsurlar yer alacak.

Sinema estetiğini dünü ve bugünüyle yeni nesillere aktarmak amacıyla kurulan İstanbul Sinema Müzesi, etkileşimli dijital uygulamalarla geleceğin sinemacılarına benzersiz bir deneyim alanı sunacak.