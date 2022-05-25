Kasım 2021’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen İstanbul Senin uygulaması IDC CIO Zirvesi 2022’de iki farklı kategoride birincilik ödülünün sahibi oldu.

Altyapısı Almanya merkezli bilgi güvenliği şirketi KOBIL tarafından geliştirilen ve KOBIL Super App teknolojisiyle hayata geçirilen İstanbul Senin, 66 kurumdan 210 projenin yarıştığı IDC CIO Zirvesi 2022’de “Future of Work- Borderless Organization (İşin Geleceği-Sınırsız Organizasyon)” ve “Customer Experience (Müşteri Deneyimi)” kategorilerinde birincilik ödülüne layık görüldü.

'ÖRNEK BİR PROJE'

İstanbul Senin ile dünya çapında bir ilki ve büyük bir vizyonu hayata geçiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yepyeni bir ekosistem ve dijital platform kurduğunu belirten İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Erol Özgüner, şunları söyledi: “

Henüz altıncı ayını tamamlayan İstanbul Senin’in IDC CIO Zirvesi 2022’de iki kategoride birden birincilik ödülüne layık görülmesi bizleri hem gururlandırıyor hem de çıktığımız yolun doğruluğunu ve attığımız adımların sağlamlığını gösteriyor. İstanbul Senin, İstanbul halkının kentle ilgili tüm ihtiyaçlarını karşılayacak uygulamaların yanı sıra İstanbul’u bir startup merkezine dönüştürecek özelliklere sahip olmasıyla da tüm dünyaya örnek olan bir proje konumunda bulunuyor. Mobil ödeme, hizmetlere kolay erişim ve dijital halk pazarı gibi birçok ayrı fazı bulunan İstanbul Senin’in önümüzdeki dönemde daha da güçlenerek ve zenginleşerek yerelde İstanbul ekonomisine genelde ise Türkiye ekonomisine önemli katkılar sunacağına olan inancımız tam.”

'FARK YARATACAK'

İstanbul Senin uygulamasının Türkiye’nin diğer kentlerinin yanı sıra başta Avrupa olmak üzere tüm dünyadaki mega kentler için bir örnek olacağını belirten KOBIL Grup Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Koyun, “Hizmetin tabana yayılması, demokratik katılımın artması hem vatandaşlar hem de kurumlar için zaman ve maliyet avantajı sağlayan bu tür çözümler yakın zamanda başka ülke ve kentlerde de kullanılacak. Biz İBB ile birlikte bu alanda bir ilke imza attık. KOBIL olarak İstanbul Senin uygulamasının teknolojik alt yapısını sunmaktan mutluluk duyuyoruz. IDC’den iki farklı kategoride aldığımız birincilik ödülleri de bizleri çok gururlandırdı” dedi.

Modern belediyecilikte belediyelerin dijital dönüşüm ihtiyaçlarının yanı sıra o şehrin ekonomisini canlandırmak, ihtiyaç duyulan sosyal sorumlulukları yerine getirmek gibi görevleri de bulunduğunu belirten Koyun sözlerine şöyle devam etti:

“Bu uygulama iş dünyasının tüm bileşenleriyle yönünü çevirdiği platform ekonomisinin imkanlarını sunarak, yerinde üretim yerinde tüketim anlayışıyla, üreticinin kendi malını kendisinin sattığı, tüketicisiyle doğrudan buluştuğu, malına, markasına sahip çıktığı inovatif bir üründür. Önümüzdeki dönemde hem İstanbul’a hem de Türkiye ekonomisine katkılarının daha da arttığına hep birlikte şahit olacağımız, tüm dünyaya örnek olan bir ekosistem platformudur.”