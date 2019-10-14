\u0130stanbul \u015eehir \u00dcniversitesi nden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada 2008 y\u0131l\u0131nda Bilim ve Sanat Vakf\u0131 taraf\u0131ndan kurulan \u0130stanbul \u015eehir \u00dcniversitesi binlerce \u00f6\u011frencisi ve y\u00fczlerce \u00f6\u011fretim eleman\u0131 ile \u00fclkemizin en g\u00fczide y\u00fcksek\u00f6\u011fretim kurumlar\u0131 aras\u0131ndad\u0131r. Bug\u00fcn \u00dcniversitemizi mali zafiyete d\u00fc\u015f\u00fcrerek \u00e7al\u0131\u015famaz hale getirmeyi ama\u00e7layan kas\u0131tl\u0131 giri\u015fimler nedeniyle kamuoyuna a\u015fa\u011f\u0131daki a\u00e7\u0131klamay\u0131 yapmak zorunluluk haline gelmi\u015ftir denildi. KISA S\u00dcREL\u0130 AKSAMA TMMOB taraf\u0131ndan kamp\u00fcs arazisinin devri ile ilgili a\u00e7\u0131lan kas\u0131tl\u0131 dava \u00fczerine \u00fcniversitemize tahsis edileni kredi limitlerinin kullan\u0131lmas\u0131na izin verilmedi\u011fi belirtilen a\u00e7\u0131klamada ge\u00e7en y\u0131lki ekonomik ko\u015fullar hat\u0131rlat\u0131larak \u00d6deme takviminde k\u0131sa s\u00fcreli bir aksama ya\u015fanm\u0131\u015ft\u0131r. \u00d6deme plan\u0131nda meydana gelen sorun \u00fczerine banka ile yap\u0131lan g\u00f6r\u00fc\u015fmelerde \u00f6nemli bir ilerleme sa\u011flanm\u0131\u015ft\u0131r. \u00dcniversitenin bankaya verdi\u011fi gelecek projeksiyonu ve \u00f6deme plan\u0131yla ilgili kredi borcunun \u00f6denebilece\u011fi anla\u015f\u0131lm\u0131\u015f ve iki kurum yetkilileri bu konuda 09.10.2019 tarihinde fikir birli\u011fine varm\u0131\u015ft\u0131r denildi. Bankan\u0131n buna ra\u011fmen \u00dcniversite\u2019nin bankalardaki t\u00fcm varl\u0131klar\u0131na tedbir koydurdu\u011funu \u00f6ne s\u00fcren \u00fcniversite y\u00f6netimi, \u0130yi niyetten uzak bu giri\u015fim neticesinde ortaya \u00e7\u0131kan bu durum, bir hukuk devletinde ya\u015fanmayacak boyutlar i\u00e7ermektedir ifadelerini kulland\u0131. KAYNA\u011eIMIZ VAR A\u00e7\u0131klama \u015f\u00f6yle devam etti: \u00dcniversitemizin hesaplar\u0131nda t\u00fcm ihtiya\u00e7lar\u0131n\u0131 g\u00f6recek, t\u00fcm \u00f6demelerini yapacak, sorumluluklar\u0131n\u0131 yerine getirecek kayna\u011f\u0131 vard\u0131r. Nitekim bug\u00fcne kadar \u00fcniversitemiz gerek e\u011fitim-\u00f6\u011fretimin s\u00fcrd\u00fcr\u00fclmesi gerekse mali y\u00fck\u00fcml\u00fcl\u00fcklerini yerine getirmesi konusunda herhangi bir aksakl\u0131k ya\u015famam\u0131\u015ft\u0131r. \u0130stanbul \u015eehir \u00dcniversitesi nin halka ait oldu\u011fu belirtilen a\u00e7\u0131klamada \u015eehir\u2019e bask\u0131 kurmak, me\u015fru haklar\u0131n\u0131 ihlal etmek \u00f6nce bu \u00fclkenin \u00f6\u011fretim g\u00f6revlilerinin, parlak gelecek hayali kuran gen\u00e7lerinin sonra da bu \u00fclkenin e\u011fitimine g\u00fcvenerek gelen uluslararas\u0131 \u00f6\u011frencilerimizin haklar\u0131n\u0131 ve e\u011fitim idealini gasp etmektir. Kimsenin bir \u00fcniversiteye ve \u00f6\u011frencilerine bunu yapmaya hakk\u0131 yoktur denildi. T\u00fcrkiye Cumhuriyeti tarihinde hi\u00e7bir \u00fcniversitede \u00f6\u011frenciler, \u00f6\u011fretim elemanlar\u0131, \u00f6\u011frenci aileleri finansal bir anla\u015fmazl\u0131k nedeniyle cezaland\u0131rma yoluna gidilmemi\u015ftir ifadelerinin yer ald\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klama \u015f\u00f6yle devam etti: KABUL ED\u0130LEMEZ Bug\u00fcne kadar mukayese edilemeyecek kadar zor durumda olan ba\u015fka e\u011fitim kurumlar\u0131 hakl\u0131 bir \u015fekilde korunmu\u015f, mali y\u00fck\u00fcml\u00fcl\u00fcklerini yerine getirememelerine ra\u011fmen e\u011fitim hayatlar\u0131na devam etmeleri i\u00e7in her t\u00fcrl\u00fc ad\u0131m at\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. Ekonomik kriz sebebiyle zor duruma d\u00fc\u015fen bir\u00e7ok \u015firketin, spor kul\u00fcb\u00fcn\u00fcn ayakta kalmas\u0131 i\u00e7in kimi zaman mali imkanlar\u0131 zorlayan koruyucu ad\u0131mlar at\u0131l\u0131rken \u0130stanbul \u015eehir \u00dcniversitesi\u2019nin maruz kald\u0131\u011f\u0131 haks\u0131z uygulama kabul edilemez. \u00dcstelik yak\u0131n zamanda \u00e7\u0131kar\u0131lan kanun ile tan\u0131nan yeniden yap\u0131land\u0131rma haklar\u0131 da \u00fcniversitemize kulland\u0131r\u0131lmamaktad\u0131r. \u015eunun bilinmesini \u00f6zellikle isteriz: T\u00fcm hayat\u0131 boyunca bilim, ara\u015ft\u0131rma ve e\u011fitim i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fm\u0131\u015f, \u00fclkemizin gen\u00e7li\u011fine daha kaliteli \u015fartlarda e\u011fitim-\u00f6\u011fretim sa\u011flanmas\u0131 i\u00e7in m\u00fccadele etmi\u015f bir topluluk olarak her \u015feyimizden k\u0131ymetli \u00f6\u011frencilerimizin \u00fcniversite hayatlar\u0131n\u0131n sorunsuz bir \u015fekilde devam etmesi bizim i\u00e7in her \u015feyin \u00fczerindedir. \u201c