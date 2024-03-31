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        Haberler Gündem İstanbul Seçim Sonuçları Canlı Anlatımı: 2024 İstanbul Seçim sonuçları açıklandı mı? Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu kazandı?

        İstanbul Seçim Sonuçları Canlı Anlatım: 2024 İstanbul Seçim sonuçları açıklandı mı?

        İstanbul seçim sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Kayıtlı 11 milyon 314 bin 516 seçmenin bulunduğu İstanbul'da milyonlarca vatandaş sandık başına giderek Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullandı. Megakentte 08.00'de başlayan oy verme süreci ise 17.00'de sona erdi. İstanbul Yerel Seçim sonuçları Habertürk.com üzerinden canlı olarak takip edilebilecek. İşte, 31 Mart 2024 İstanbul seçim sonuçları canlı anlatımı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2024 - 16:34 Güncelleme: 31.03.2024 - 17:05
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