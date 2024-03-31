İstanbul Seçim Sonuçları Canlı Anlatım: 2024 İstanbul Seçim sonuçları açıklandı mı?
İstanbul seçim sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Kayıtlı 11 milyon 314 bin 516 seçmenin bulunduğu İstanbul'da milyonlarca vatandaş sandık başına giderek Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullandı. Megakentte 08.00'de başlayan oy verme süreci ise 17.00'de sona erdi. İstanbul Yerel Seçim sonuçları Habertürk.com üzerinden canlı olarak takip edilebilecek. İşte, 31 Mart 2024 İstanbul seçim sonuçları canlı anlatımı...
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Türkiye, 31 Mart Pazar günü Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına gitti. 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçecek İstanbullular 17.00'ye kadar oylarını kullanabildi. Oy verme sürecinin sona ermesiyle sayıma geçildi. YSK'nın seçim yasağını kaldırmasının ardından ise İstanbul Yerel Seçim Sonuçlarını Habertürk.com üzerinden canlı öğrenebilirsiniz. İşte, 2024 İstanbul seçim sonuçları dakika dakika canlı anlatımı...
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İSTANBUL YEREL SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
İstanbul'da saat 08:00'de başlayan oy kullanma süreci 17:00 itibarıyla tamamlandı. 81 ildeki oy verme işlemlerinin sona ermesinin ardından oy sayımına geçildi. YSK'nın seçim yasağını kaldırmasıyla İstanbul Yerel Seçim sonuçları canlı anlatımı sizlerle olacak.
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İSTANBUL'DA 49 ADAY YARIŞIYOR!
31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı olabilmek için Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum, CHP'nin adayı mevcut belediye başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti'nin adayı Buğra Kavuncu, Yeniden Refah Partisinin adayı Mehmet Altınöz, Saadet Partisinin adayı Birol Aydın ve DEM Parti'nin adayı Meral Danış Beştaş'ın da aralarında bulunduğu partili 22 aday ile 27 bağımsız aday yarışıyor.
31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ
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EN ÇOK SEÇMEN ESENYURT'TA
Türkiye genelindeki 1094 ilçe seçim kurulundan 80'inin yer aldığı kentte, 33 bin 228 sandık kuruldu. İstanbul'da en az seçmenin bulunduğu Adalar'da 13 bin 682 kişi oy kullanacak, en çok seçmenin yer aldığı Esenyurt'ta ise 642 bin 455 kişi sandığa gidecek.
Kentin en doğusunda yer alan ve 208 bin 675 seçmenin yaşadığı Tuzla'da, 38 okulda kurulan 606 sandıkta vatandaşlar demokratik haklarını kullanıyor.
İstanbul'un en batı ilçesi olan ve 149 bin 563 seçmenin bulunduğu Silivri'de ise 35 mahallede kurulan 482 sandıkta oy veriliyor.
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ÖNCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PUSULULARI SAYILACAK
Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık, diğer illerde sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.
31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ
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YEREL SEÇİM SONUÇLARI CANLI OLARAK HABERTÜRK.COM'DA OLACAK!
31 Mart 2024 yerel seçimleri anlık olarak Habertürk.com'dan takip edebilirsiniz.
31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ
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