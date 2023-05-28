İstanbul Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları 28 Mayıs 2023: İstanbul Seçim Sonucu ile Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Oy Oranı Kaç?

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Türkiye, tekrardan sandık başına gitti. 13. Cumhurbaşkanını belirlemek için 2. turda oy verildi. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağını kaldırması ile beraber İstanbul başta olmak üzere birçok ilden de resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 28 Mayıs 2023 İstanbul Cumhurbaşkanı seçim sonuçlarında son durum nedir? Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu önde? İşte, 2023 İstanbul seçim sonuçları ve Recep Tayyip Erdoğan oy oranı ile Kemal Kılıçdaroğlu oy oranı canlı takip ekranı...

İstanbul Seçim Sonuçları 28 Mayıs 2023

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 28 Mayıs 2023 İstanbul Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 87.60 seçime katılım oranı sağlanırken saat 19:00 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 70.7 oldu. İstanbul Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Kemal Kılıçdaroğlu: 3.554.325 oyla yüzde 50.96 - Recep Tayyip Erdoğan: 3.420.508 oyla yüzde 49.04 aldı. İstanbul 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları son durum şu şekilde;

Kemal Kılıçdaroğlu: 3.554.325 oyla yüzde 50.96

Recep Tayyip Erdoğan: 3.420.508 oyla yüzde 49.04

İLK TURDA ERDOĞAN VE KILIÇDAROĞLU NE KADAR OY ALMIŞTI?

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ilk turunda Kemal Kılıçdaroğlu: 4.928.772 oyla yüzde 48.56 - Recep Tayyip Erdoğan: 4.738.680 oyla yüzde 46.68 oy oranı elde etmişti.



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

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Kemal Kılıçdaroğlu: 3.554.325 oyla yüzde 50.96Recep Tayyip Erdoğan: 3.420.508 oyla yüzde 49.04