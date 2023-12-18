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        Haberler Gündem İSTANBUL VE GÜMÜŞHANE SALLANDI | Son dakika deprem haberi: AFAD ve Kandilli Rasathanesi 18 Aralık son depremler listesi sorgulama

        Peş peşe depremler! 18 Aralık Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem listesi

        Son dakika deprem sorgulamaları İstanbul çevresinde hissedilen depremin ardından yoğunlaştı. Son olarak ise Gümüşhane'de deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika depremler listesi gündemdeki yerini korurken deprem verileri güncelleniyor. İşte 18 Aralık Pazartesi Kandilli ve AFAD son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2023 - 01:27 Güncelleme: 18.12.2023 - 01:27
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        • 1

          Son dakika depremler listesi... Yaşanan son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşılıyor. Yurt genelinde hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar sürüyor. Son olarak Yalova'da deprem yaşandı. Meydana gelen depremler ile son dakika depremlerini haberimizde paylaştık. İşte 18 Aralık Pazartesi son dakika depremleri hakkında bilgiler...

          SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 2

          MARMARA'DA DEPREM

          Marmara Denizi Yalova Çınarcık açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

          GÜMÜŞHANE'DE KORKUTAN SARSINTI!

          AFAD verisi ile Gümüşhane Kelkit'te saat 01.15'te 4.3 büyüklüğünde deprem yaşandı.

        • 3

          SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.

        • 4
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        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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