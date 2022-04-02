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İstanbul sahur vakti saatleri 2022! Diyanet'e göre İstanbul'da sahur ne zaman, kaçta yapılacak? İstanbul imsak vakti nedir?

Müslümanların heyecanlı bekleyişi sona erdi, Ramazan ayı başladı. İslam dinin hakim olduğu yerlerde Müslümanlar 1 Nisan Cuma akşam ilk sahur için sofraların başında buluştu, bu akşam ilk oruçlarını açtılar. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar İstanbul sahur vaktini ve imsak saatlerini araştırıyor.

02.04.2022 - 20:32 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Bin aydan daha hayırlı Ramazan ayıyla birlikte Müslümanların oruç heyecanı da başladı. Hicri takvime göre senenin 9. ayı olan Ramazan ayında Müslümanlar 30 gün boyunca oruç tutacak. Ramazan abyramı ile son bulacak Ramazan ayında oruç tutan İstanbullular bu gece ikinci sahur için sofra başına oturacak. İstanbul'da sahur saati ve imsak vakti merak konusu oldu. 

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  • TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN KILINACAK?

    Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından yayınlanan 2022 Dini Günler Takvimine göre; bu yıl Ramazan 2 Nisan Cumartesi günü başlayacak. Buna göre; 2022 yılının ilk teravih namazı 1 Nisan 2022 gecesinden itibaren kılınacak. 

    İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

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