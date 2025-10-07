İstanbul sağanak etkisi!
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından megakent İstanbul'da sağanak yağış etkili olmaya başladı. Yağışın gün içerisinde etkisini sürdürmesi bekleniyor
İstanbul'da, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından sabah saatlerinde sağanak etkili oldu.
DHA'nın haberine göre kent genelinde devam eden yağışın gün içerisinde etkili olacağı öğrenildi.
