İstanbul polisinin vatandaşlara "Zaruri olmadıkça dışarı çıkmayın" uyarısı sürüyor

AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs tedbirleri çerçevesinde alınan önlemlere karşın sokağa çıkan vatandaşları kent genelinde devriye gezen araçlardan yapılan anons ile uyarmayı sürdürüyor.

Eminönü, Sultanahmet Meydanı, deniz kenarı ve mahalle çarşılarında araçlardan yapılan anonslarla, "Değerli İstanbullular, evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemlidir. Lütfen zaruri olmadıkça sokağa çıkmayalım." uyarısı yapılıyor.