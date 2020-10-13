İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, Avcılar'da kaçak alkol imalathanesi olarak kullanılan depoya operasyon düzenledi. Operasyonda yaklaşık 6 ton kaçak alkol ele geçirilirken 4 kişi gözaltına alındı.

Ele geçirilen 6 tonluk kaçak alkol ve alkol üretiminde kullanılan malzemeler Kaçakçılık Şube Müdürlüğü deposunda sergilendi. Alkol şişelerine konulan etil alkolün kozmetik kutularında piyasaya sürüldüğü görüldü.

Öte yandan gözaltına alınan 4 şüphelinin tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildiği öğrenildi.