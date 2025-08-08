Habertürk
        İstanbul polisinden "huzur" uygulaması

        İstanbul polisinden "huzur" uygulaması

        İstanbul'da polis ekipleri, kent genelinde helikopter destekli "huzur uygulaması" yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2025 - 21:28 Güncelleme: 08.08.2025 - 21:28
        İstanbul polisinden "huzur" uygulaması
        Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy başta olmak üzere birçok ilçede gerçekleştirilen denetimlere, ilçe emniyet müdürlüklerinin yanı sıra Asayiş ve Narkotik Suçlarla Mücadele şube müdürlüklerinden ekipler katıldı.

        Uygulama noktalarında durdurulan araçlar detaylı aranırken, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi.

        Taksim Meydanı, Millet Caddesi ve Altıyol Kuşdili Caddesi'ndeki uygulama noktalarında görevli ekipler, durdurdukları araçların sürücülerinin belgelerini inceledi, yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrollerini yaptı.

        Denetimlere helikopter ile polis köpeği "Yona" da destek verdi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

