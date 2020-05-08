İstanbul polisinden dolandırıcılığa karşı uyarı ziyaretleri - İSTANBUL

AA

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü (TDP) ekipleri, ülke genelinde Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirleri kötü niyetli kullanıp, vatandaşları gerek telefonla arayarak, gerekse ikamet ve iş yerlerine giderek dolandırmaya çalışanları engellemek amacıyla Beykoz, Güngören ve Sultangazi'de esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.Ziyaret sırasında esnaf ve vatandaşları dolandırıcılık yöntemleri hakkında uyaran ve bilgi veren polis ekipleri, Kovid-19'a karşı alınması gereken tedbirleri de hatırlatarak broşür dağıttı.