Istanbul Photo Awards'ın kazananları online ortamda belirlenecek

Her yıl 100'den fazla ülkeden fotoğrafçının katılımıyla gerçekleştirilen yarışmanın jüri toplantısı 24 ve 25 Haziran'da yapılacak.

Yarışmanın eleme işlemleri, AA ekibi tarafından yarışma için özel hazırlanan platform üzerinden takip edilecek ve kazananlar 30 Haziran'da açıklanacak.

Mart ayında Türkiye’de yapılması beklenen jüri oturumu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ertelenmişti.

Başvuruları 1 Kasım 2019 -15 Şubat 2020 tarihleri arasında www.istanbulphotoawards.com adresi üzerinden yapılan yarışmaya 4 kategoride 10 binden fazla fotoğraf gönderilmişti.

Fotoğraf dünyasının prestijli isimlerinden oluşan ve 6 farklı ülkede bulunan jüri üyeleriyle ilgili bilgilere http://www.istanbulphotoawards.com/Jury/ adresinden ulaşılabilir.