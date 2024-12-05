İstanbul'da olay, Pendik Kavakpınar Mahallesi Şimşek Sokak’ta saat 11.00 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre, seyir halindeki kimyasal madde taşıyan tanker, sokaktan döndüğü sırada virajı alamayarak bariyerlere çarptı.

"RÜZGAR ALDI GÖTÜRDÜ"

Emrah Aktaş isimli bir vatandaş, “TIR geldi, bir iki kez zorlandı, geri de çıkamadı. Sağdan döner dönmez hortum patlayınca da tuz ruhu olduğu gibi meydana saçıldı. Bu ilk defa başımıza gelmiyor. Kaç kere TIR geldi, döndü oradan. Bizi etkilemedi, rüzgar aldı götürdü onu” diye konuştu.