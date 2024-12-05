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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul Pendik'te yola hidroklorik asit döküldü | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Pendik'te yola hidroklorik asit döküldü!

        İstanbul Pendik'te, sokaktan dönüş yaptığı sırada virajı alamayan bir tanker, bariyerlere çarptı. Çarpma sonucunda tankerin hortumundan yola dökülen hidroklorik asit (tuz ruhu) çevrede paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ekipleri ile kimyasal madde müdahale ekibi (KBRN) sevk edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 13:17 Güncelleme: 05.12.2024 - 13:17
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        Pendik'te yola hidroklorik asit döküldü!
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        İstanbul'da olay, Pendik Kavakpınar Mahallesi Şimşek Sokak’ta saat 11.00 sıralarında meydana geldi.

        İddiaya göre, seyir halindeki kimyasal madde taşıyan tanker, sokaktan döndüğü sırada virajı alamayarak bariyerlere çarptı.

        YOLA TUZ RUHU DÖKÜLDÜ

        İHA'daki habere göre çarpmanın etkisiyle yerinden çıkan hortumdan yola tuz ruhu döküldü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ekipleri ile kimyasal madde müdahale ekibi (KBRN) sevk edildi.

        SOKAKTA TEMİZLİK ÇALIŞMASI YAPILDI

        Yola dökülen maddenin tuz ruhu olarak bilinen hidroklorik asit olduğunu belirleyen ekipler, kimyasal maddenin döküldüğü sokakta temizlik çalışması yaptı.

        "RÜZGAR ALDI GÖTÜRDÜ"

        Emrah Aktaş isimli bir vatandaş, “TIR geldi, bir iki kez zorlandı, geri de çıkamadı. Sağdan döner dönmez hortum patlayınca da tuz ruhu olduğu gibi meydana saçıldı. Bu ilk defa başımıza gelmiyor. Kaç kere TIR geldi, döndü oradan. Bizi etkilemedi, rüzgar aldı götürdü onu” diye konuştu.

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