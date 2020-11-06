Tüm dünyadan milyonlarca izleyicisi bulunan, Formula 1 sezonunun 14'üncü yarışı Formula 1 DHL Turkish Grand Prix 2020, 9 yıl aradan sonra 13-14-15 Kasım tarihlerinde İntercity İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek.
Yarışta takımların kullanacakları malzemeler İstanbul Park'a getirilirken, yarışları kontrol edecekleri takım çadırları da İntercity İstanbul Park'ta yerlerini aldı.
İntercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak yapılan hazırlıklarla ilgili açıklamalarda bulundu. Vural Ak pisti hazır tuttuklarını belirterek, "Dört yıldır Formula 1'i buraya getirmek için çalıştığımız için ana işlerin hepsini hazır tutuyorduk. Yarışın bu yazın başında geleceği kesinleşince detay işlere giriştik"
"Dünya şampiyonası çok büyük bir organizasyon. Önümüzde çok yapılması gerekenler listesi vardı. Onların hepsi tamamlandı. Cumhurbaşkanlığı himayesinde olması işimizi çok kolaylaştırdı. Cumhurbaşkanı kendisi de çok önem verdi bu yarışa. Ulaştırma Bakanlığımız asfaltın son şeklini yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi peyzaj, temizlik gibi diğer işlere yardımcı oldu. İstanbul Valiliği bu organizasyonların hepsini çok güzel yönetti" İfadelerini kullandı.
"EN HIZLI ARABALAR, EN HIZLI PİLOTLAR FORMULA 1'DE"
Formula 1 yarışının turizm açsından da önemli olduğunu belirten Ak, "Formula 1 sadece bir araba yarışı değil. 2-3 milyar insanın televizyonlarından takip ettiği çok büyük bir organizasyon. Merkezinde otomobil var. Otomobili teknolojisinin zirvesi"
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