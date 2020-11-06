"20 pilotun 17 tanesi bu piste hiç adım atmadı. 3 tanesi de daha önce kullandı ama onlar da 9 sene geçti aralarından. Hem arabalar çok hızlandı hem de burayı unuttular tabi. Asfaltın hamuru farklı olduğu için arabaların yol tutuşunu arttıracak. Arabalar da hibrit teknolojisine geçtiği için çok daha hızlandı. Benim tahminim pist derecemiz bir 5 saniye aşağıya gelecek. Formula 1'de 5 saniye bir 10 yıllık teknolojiyi gösterecek" şeklinde konuştu.