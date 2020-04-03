AA

Yerlikaya, "HaftaSonuEvdenÇıkma" etiketiyle Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İstanbul içi hareketliliği en aza indirmek ve sosyal izolasyonu artırmak için, ilave tedbirleri değerlendirmek üzere İl Pandemi Kurulumuz yarın 15.30’da video konferans yöntemiyle toplanacaktır." ifadesini kullandı.