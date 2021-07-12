İstanbul Opera Festivali, "Saraydan Kız Kaçırma" ile sona erdi

AA

İstanbul Arkeoloji Müzeleri Bahçesinde sanatseverlerle buluşan etkinliğin kapanışı, Wolfgang Amadeus Mozart'ın "Saraydan Kız Kaçırma" operasıyla gerçekleştirildi.Caner Akın'ın sahneye koyduğu eser, klasik haline sadık kalınarak, aylardır dünya gündemini oluşturan salgına da göndermelerin yapıldığı farklı bir reji anlayışıyla seyirciye sunuldu. Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği eser, festivalde 3 kez sahnelendi.Eserde dönüşümlü olarak, Erdem Erdoğan ve Ufuk Toker "Belmonte", Tuncay Kurtoğlu ve Umut Tingür "Osmin" rolünü, Ceren Aydın ve Hale Soner Kekeç "Konstanze", Işılay Meriç Karataş, Nazlı Deniz Süren ve Evren Işık Yasemin "Blondchen", Serkan Bodur, Berk Dalkılıç ve Onur Turan "Pedrillo", Caner Akın "Selim Paşa", Adahan Cabaş ise "çocuk" rolünü yorumladı.Murat Cem Orhan yönetimindeki İDOB Orkestrası ve Volkan Akkoç yönetimindeki İDOB Korosu'nun eşlik ettiği eserin koreografisini Tan Sağtürk üstlendi. Eserin dekor ve kostüm tasarımını Olcay Engin Kaymaz, ışık tasarımını ise Taner Aydın yaptı.1 Temmuz'da başlayan festivalde ayrıca, gala konser ve barok konser etkinlikleri de gerçekleştirildi.