İstanbul Opera Festivali başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenecek olan Uluslararası İstanbul Opera Festivali, 2 - 14 Temmuz arasında Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Bu yıl 10'uncuzu düzenlenecek olan festivale iki gala konseriyle 'Bolşoy Tiyatrosu' ilk kez katılacak. Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin 2 - 3 Temmuz tarihlerinde sahneleyeceği Turandot Operası'nda doğumunun 779'uncu yılında Yunus Emre de anılacak.

Devlet Opera ve Balesi Genel Sanat Yönetmeni ve Genel Müdürü ünlü tenor Murat Karahan'ın sanat yönetmenliğinde oluşturulan, opera ve balenin bir arada olduğu büyük bir prodüksiyon olan 'Troya Epik Operası' ise 6 - 7 Temmuz'da sahnelenecek.